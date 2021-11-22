«حالة جديدة».. إرشادات للسفر بمفردك

جدة - نرمين السيد - وأشار معتز خلال حديثه مع الإعلامية "هند جاد" إلى أنه استهدف من إنشاء جروب "Traveller Experience" الذى بدأ منذ 2015، تقديم خبرة وتجربة السفر حول بلد معينة للآخرين.

وبسبب كثرة تجارب السفر لديه، قرر تقديم المساعدة للبعض والاستفادة من تجاربهم لمعرفة الفنادق والمطاعم وأماكن الفسح بمختلف بلاد العالم.

وأشار إلى أن السفر يساعد فى التصرف بمختلف المواقف، وقدم بعض النصائح لهؤلاء الذين يرغبون السفر بمفردهم، ومنها السفر بداخل مصر أو بالدول العربية حتى يسهل التحدث وفهم الآخرين، ويجب جمع المعلومات عن البلد ومعرفة عاداتها وتقاليدها.