«حالة جديدة» فائدة السفر بمفردك

جدة - نرمين السيد - وبدأت هند جاد الحلقة بتساؤل وقالت: "لو معاك تذكرة سفر لأى بلد فى العالم هتروح فين، هل السفر لوحدك متعة؟".

وقالت إن المصايف كانت فى الماضى لا تتم إلا عند تجمع جميع أفراد العائلة، حتى انتشر مؤخرا عادة السفر منفردا.

وأشارت إلى أن هناك الكثيرين يعشقون السفر بمفردهم لأجل استكشاف العالم والخروج من الدائرة الصغيرة إلى عالم كبير، وعلقت: "السفر بمفردك حدوته كبيرة ليها معجبين".

وكشفت عن بعض فوائد سفر الفرد بمفرده، وذلك يرجع بسبب سهولة التخطيط للرحلة دون الانزعاج والتشتت من آراء الآخرين، والتعرف على أفراد جدد واتساع دائرة التعامل.