سبوتيفاى تستجيب لطلب أديل حوال الانتقال العشوائى

جدة - نرمين السيد - وطلبت أديل، من التطبيق إزالة زر "التبديل" من جميع صفحات ألبومها الجديد، أى عدم الانتقال العشوائى من أغنية لأخرى، لأجل الحفاظ على تسلسل الأغانى.

وأوضحت الفنانة، أنها تروى قصة متسلسلة من خلال ترتيب أغانى الألبوم، لذلك يعد هو طلبها الوحيد من التطبيق، وفقا لـ"سبوتنيك".

وباتت الأغنيات التى يستمع إليها مشتركوا الخدمة المدفوعة من "سبوتيفاى" تلعب على التطبيق بحسب ترتيبها الأصلى فى الألبوم، وأصبح الاستماع إلى أى ألبوم لدى المشتركين يحصل وفق نظام عرض تسلسلى وليس بطريقة الاستماع العشوائى "shuffle".

ويذكر أن الأغنية الرئيسية لألبوم أديل الجديد "30" بعنوان "Easy on Me" حققت رقما قياسيا لبث "سبوتيفاى" ليوم واحد فقط.