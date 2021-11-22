لعدم حظر المستخدم.. واتساب تحذر من التطبيقات الشبيهة

جدة - نرمين السيد - وأشار واتساب وفقا للموقع، إلى أن أى شخص يستخدم تلك التطبيقات سيتم حظره من التطبيق الأصلى ولن يعود له مرة أخرى.

ومن بين التطبيقات الشبيهة لواتساب "WhatsApp Delta"، والذى يعد من أخطر التطبيقات التى تعمل على انتهاك خصوصية المستخدم، وتجعله عرضه للحذف نهائيا من واتساب الأصلى.

ويسمح "WhatsApp Delta" لمستخدميه من تعديل الكثير مثل اللون الأساسى ونمط الخط وموضوع التطبيق، والواجهة الرئيسية وواجهة الرسائل للمستخدم.

ويمنح التطبيق ميزات أخرى مثل الرد التلقائى وحظر المكالمات وإخفاء حالة الاتصال وعدم الإزعاج، وإرسال ملفات صوتية كبيرة وملفات فيديو وصور عالية الدقة.