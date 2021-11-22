Hero Arms.. تعيد معلمة إلى الحياة بعد بتر أطرافها

جدة - نرمين السيد - تمكنت معلمة بريطانية من هزيمة مرض نادر، قضى على أطرافها، وكاد يقضى على حياتها، لكنها أكملت حياتها وعادت إلى التدريس باستخدام أطراف صناعية آليه، ساعدتها على أن تفعل كل شيء، بدءا من القيادة بنفسها إلى المدرسة، وحتى الكتابة على السبورة والخروج بأنشطة رياضية ممتعة.





وبعد مرور عامين تقريبا على استدعاء عائلتها للحضور وتوديعها فى المستشفى، عادت كاث تريجينيا (47 عاما) للعمل فى التدريس، ولم يكن على كاث فقط تعلم كيفية استخدام ما يسمى بـ Hero Arms والتى تحتوى على مستشعرات ذكية يمكنها اكتشاف أصغر إشارات العضلات وتحويلها إلى حركات يدوية، بل كان عليها أيضا أن تعلم نفسها المشى مرة أخرى على أرجل صناعية - وكل ذلك أثناء رعاية طفليها: آرون (12 عاما)، وإميلى البالغة من العمر ثمانى سنوات.

وبدأت مأساة كاث، وفقا لصحيفة دايلى ميل، خلال عطلة نهاية أسبوع مرعبة فى أواخر نوفمبر 2019، عندما حدث مزق إنتان مزق ناتج عن التهاب رئوى جسدها (الصدمة الإنتانية هى انخفاض حاد فى ضغط الدم ينتج عنه حدوث مشكلات شاذة جدا فى طريقة عمل الخلايا وإنتاج الطاقة)، وعانت من تعفن فى الدم بسبب رد فعل خطير لجهاز المناعة الذى بدأ فى إتلاف أنسجة الجسم وأعضائه، وجاءت المعجزة فى الوقت المناسب لعيد الميلاد، حيث تذكر أحد الأطباء قراءته عن عقار أثبت نجاحه فى زيادة فعالية المضادات الحيوية، وتم استخدامه فقط على حفنة من المرضى. ولكن، مع عدم وجود ما تخسره، تم إعطاء العقار لكاث.

وببطء شديد، خلال الأيام القليلة التالية، خفت حدة الإنتان، وعلى الرغم من أن كاث ظلت فى غيبوبة بعد أسبوعين من وصولها إلى المستشفى، استعادت أسرتها الأمل فى بقائها على قيد الحياة، لكن الإنتان تسبب فى أضرار جسيمة.

وعندما استعادت كاث وعيها فى أوائل يناير من العام الماضى، واجهت الحقيقة الرهيبة، فقد كان الإنتان قد أوقف تدفق الدم إلى أطرافها، وكانت يداها وقدماها وكثير من ساقيها تحتضر ولا يمكن وقف انتشار العدوى إلا ببتر أطرافها.

وشعرت كاث بسعادة غامرة عندما تم تركيب ساقيها الاصطناعيين فى يوليو من العام الماضى وبدأت تتعلم المشى مرة أخرى مع جلسات فيزيائية أسبوعية كمريض خارجى فى مستشفى جون رادكليف. وتم تزويد كاث أيضا بأذرع صناعية، لكنها لم تكن راضية عنها كثيرا، وكانت تشبه الخطافات، وبدت قبيحة وثقيلة.

إلا أن الأمور أخذت منحى آخر عندما قرأت كاث عن شركة Open Bionics للتكنولوجيا والأذرع الآلية الرائدة Hero Arms المصنوعة من النايلون الصلب، وتستخدم مستشعرات كهربائية عضلية لاكتشاف الإشارات الكهربائية الصادرة عن حركات العضلات فى الذراع الحالية، وهى أخف بكثير من الأذرع الاصطناعية العادية وذكية للغاية بحيث يمكنها التقاط بيضة أو حمل كأس شراب.