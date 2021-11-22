بطريقة سريعة.. بيتزا الطاسة بدون فرن

جدة - نرمين السيد - ويصعب على البعض تحضير البيتزا، لذا تعد الاختيار الأخير لتحضير وجبة الغداء فى المنزل، ويعجز الكثير منهن عن تحضيرها فى المنزل لذلك يتم الشراء من الخارج.

ولكن أصبح من الممكن تحضير "بيتزا الطاسة" بدون فرن، وهى التى لا تحتاج لوقت طويل لتحضيرها، ولإعداد "بيتزا الطاسة" نحتاج إلى بعض المقادير وهى:-

لعجين البيتزا:-

كوب الطحين.

ملح.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ربع كوب من الماء.

-2 ملعقة كبيرة من الزبدة الغير مملحة.

-بصلة صغيرة الحجم مبشورة.

-3 فصوص من الثوم.

-كوب من الطماطم المهروسة.

-ملعقة صغيرة من الملح.

-ملعقة كبيرة من الريحان المفروم الطازج.

-نصف ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف.

-ربع ملعقة صغيرة من السكر.

-500 جراما من السجق.

-ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

-10 شرائح مبشورة من جبن الموزاريلا.

طريقة التحضير:-

يجب عجن مكونات البيتزا وتترك حتى تختمر لمدة 30 دقيقة، ثم إعداد مكونات الحشوة.

وفى مقلاة كبيرة نحتاج لتذويب الزبدة وإضافة البصل المبشور حتى يصبح بنى اللون، ثم الثوم حتى تفوح رائحته ثم الطماطم والريحان والملح والسكر.

ويترك المزيج حتى ينضج ويصبح سميكا وتقليبهم من حين لآخر لمدة 25 دقيقة، فى درجة حرارة متوسطة.

وفى مقلاة أخرى يجب وضع السجق بعد طهيه وإضافته لصلصة الطماطم ومزجها جيدا ويترك جانبا، ونحضر بعدها مقلاة غير لاصقة مقاس كبير بها قليل من زيت الزيتون وفرد عجينة البيتزا وفوقها مكونات الحشو ثم تغطيتها حتى تنضج.

ومع اكتمال النضج يرش الجبن وتغطى البيتزا مجددا لمدة 4 دقائق أو حتى تذوب الجبن ووضعه فى الميكروويف حتى يذوب.