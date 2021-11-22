فيديو.. قط مشاكس يقتحم حوارا سياسيا متلفزا فى جورجيا

جدة - نرمين السيد - واضطر مقدم البرامج التلفزيونية الجورجى، ديفيد أكوبارديا، إلى تغيير الحوار مؤقتا، بعدما قفز القط على الطاولة واستعرض نفسه أمام الكاميرا ليقوم الضيف السياسى جيديفان بوبخادزى بمداعبته.

وحاول أكوبارديا إقناع الحيوان عدة مرات من النزول من على الطاولة، ليطلب المساعدة من المتواجدين فى الاستوديو.