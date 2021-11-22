تويتر تنضم لشبكات التواصل الاجتماعى التى تجمع بين التسوق والبث المباشر

جدة - نرمين السيد - وذكرت منصة "تويتر"، وفقًا لموقع "ذا فيرج" التقنى اليوم الاثنين، أن بتلك الخطوة تصبح أحدث منصة للتواصل الاجتماعى تتبنى هذا الاتجاه.
وتنضم "تويتر" إلى اتجاه متزايد نحو البث المباشر الذى يركز على التسوق عبر وسائل التواصل الاجتماعى، مما يوفر تجربة تسوق حديثة على غرار الشبكة التلفزيونية "QVC" مع المؤثرين وروابط التسوق المدمجة.
كانت منصة فيسبوك قد أعلنت عن اختبار لميزة التسوق المباشر لصناع المحتوى، وأطلقت بنترست سلسلة تسوق مباشرة تسمى" Pinterest TV"، ووسعت يوتيوب ميزة التسوق عبر البث المباشر بحدث تسوق لمدة أسبوع يسمى " YouTube Holiday Stream and Shop".
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