مدينة البيتكوين.. مناطق سكنية وتجارية ومطار بجوار بركان فى السلفادور

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "سى إن بى سى" الأمريكية أن رئيس السلفادور نيب بوكيلى قال إن بلاده تخطط لبناء "مدينة بيتكوين" على أن يتم تمويلها من خلال العملة المشفرة.
ومن المقرر أن تحتوى المدينة على مناطق سكنية وتجارية وخدمات وترفيه ومطاعم ومطار وسيتم بناؤها بالقرب من بركان كونتشاغوا فى جنوب شرق السلفادور، ومن المقرر أن تبدأ عمليات التشييد فى عام 2022 ولن تفرض المدينة أى ضرائب باستثناء ضريبة القيمة المضافة (VAT).
وفى يونيو الماضى، أصدرت السلفادور قانونا يجعلها أول دولة فى العالم تقبل البيتكوين كعملة قانونية، وفى سبتمبر خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع للاحتجاج على القانون، خوفا من أن يؤدى إدخال العملة المشفرة إلى عدم الاستقرار فى الدولة الواقعة فى أمريكا الوسطى.
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