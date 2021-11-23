بريطانيا تخطط لتركيب نقاط شحن السيارات الكهربائية بالمبانى الجديدة

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة (سى إن بى سى) الأمريكية أن جميع المبانى الجديدة فى إنجلترا ستكون مطالبة بتركيب نقاط شحن للسيارات الكهربائية اعتبارا من العام المقبل.
وأوضحت الشبكة الأمريكية أن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون سيلقى خطابا أمام اتحاد الصناعة البريطانى (CBI) سيكشف عن خطط، تم إيجازها على أنها "رائدة عالميا"، لتشديد اللوائح الخاصة بالمنازل والمبانى الجديدة.
واعتبارا من العام المقبل، سيطلب من المطورين فى مواقع مثل محلات السوبر ماركت والمجمعات المكتبية تثبيت نقاط شحن السيارات الكهربائية، فى محاولة للمساعدة فى التخلص التدريجى من استخدام سيارات البنزين والديزل قبل أن تنتهى مبيعاتها فى عام 2030.
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