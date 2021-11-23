تسلا تطلق أسرع سيارة فى العالم.. صورة

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وقال ماسك، فى تدوينة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، اليوم الاثنين: "من المرجح أن تبدأ الشركة فى إطلاق موديلها الجديد من السيارات الكهربية، التى تم الإعلان عنها رسميا بأنها الأسرع فى العالم، فى شهر مارس من العام المقبل".
وتتميز السيارة الجديدة من نوعية "سيدان" والمعروفة بطراز "إس بليد 2022"، بأنها أسرع سيارة جديدة فى العالم من ناحية التسارع فى السرعة وليس السرعة القصوى، حيث تعتمد على وجود ثلاث محركات كهربية تجعلها تصل من الصفر إلى سرعة 96 كيلومترا فى غضون 1.9 ثانية. وتصل السيارة الجديدة إلى أقصى سرعة لها 322 كيلومترا فى الساعة الواحدة.. وتعتبر الصين من أكبر الأسواق فى العالم فى استخدام السيارات الكهربية، ويوجد بها العديد من شركات السيارات الكهربية المنافسة لشركة "تسلا"، ومن بينها شركات "اكسبنج ونيو".
وكانت شركة "تسلا" قد أطلقت الطراز الجديد من سيارتها "إس بليد 2022" فى شهر يونيو الماضى، وتصل تكلفتها الإجمالية حوالى 130 ألف دولار.
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