نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. زحام بكوبرى الساحل والكورنيش

جدة - نرمين السيد - وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه اليوم الإعلامى "أحمد يونس"، أن هناك هدوءًا نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه القبلى والبحرى والطرق المؤدية إليهما.

أما عن محافظة القليوبية تشهد زحاما عند الطريق الزراعى القادم من مناطق ميت حلفا إلى ميت نما والمؤسسة.

ولفت صابر إلى أن اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، شدد على نشر الخدمات بجميع المحاور، كذلك عيّنت الإدارة العامة لمرور القاهرة خدمات مرورية بإشراف اللواء عمرو البيلى، بما يتلاءم مع مواعيد بدء اليوم الدراسى بنطاق المدارس والجامعات.

وأشار إلى أن قطاعات الطرق الدائرية تعمل بشكل مرض، ما عدا أعلى مناطق المريوطية عند الطريق الزراعى القادم إلى طريق الواحات والكنيسة والمنيب للمتجهين إلى مناطق الأوتوستراد وأعلى منطقة كارفور.

وقال صابر أن هناك بعض الأحجام عند محور 26 يوليو فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج.

كما وجه اللواء محمد لبنة مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، بنشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستعياب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة الصباحية مع تنظيم الحركة المرورية بنطاق الأماكن التعليمية منذ الساعة 6 صباحا لتوفير مناخ آمن للطلاب.

وتشهد محافظة الجيزة زحاما عند منزل محور صفط المتجه من الدائرى إلى شارع ثروت وجامعة القاهرة، وعند مطلع كوبرى 15 مايو للقادم من ميدان لبنان وجامعة الدول العربية إلى مناطق القاهرة.

بينما محافظة القاهرة ترتفع بها الكثافات المرورية عند أعلى كوبرى الساحل القادم من مناطق إمبابة وكورنيش النيل، وزحام بكورنيش النيل للقادم من معهد ناصر إلى الساحل ووسط المدينة ونصح بسلوك شارع شبرا، وبعض الشىء عند منطقة عبود، وأعلى كوبرى الحدائق القادم من الوايلى والزاوية إلى مناطق مدينة نصر، وشارع مصر والسودان بديل جيد.

وأضاف صابر الزحام المتواجد عند مطلع كوبرى الحلمية القادم من المطرية ومناطق فريق العصار ومتجه إلى التجنيد ومصر الجيددة ويمكن سلوك كوبرى سرايا القبة.