«صباحك ومطرحك».. أصل قصة «دخول الحمام مش زى خروجه»

جدة - نرمين السيد - وتحدث الإعلامى أحمد يونس خلال حلقة اليوم من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، عن أصل جملة "دخول الحمام مش زى خروجه". وأشار يونس إلى أنه فى عهد الدولة العثمانية بدأ ظهور الحمامات العامة، وكان دخولها مجانا. وقرر أحد الرجال العثمانيين افتتاح حمام جديد وكتب عليه "دخول الحمام مجانا" ونجح فى جذب عدد كبير من الزبائن، وبمجرد دخولهم يحجز ملابس ويرفض إعطاء الملابس لصاحبها مجانا. وعند مواجهته من قبل الزبائن كتب على الباب رد قائلاً "دخول الحمام مش زى خروجه".

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