مهندسون يعيدون قدرة كلب على المشى بساق مطبوعة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وصمم المهندسون نموذجين أوَّلِيَّيْن للأطراف الاصطناعية للكلاب عن طريق الطباعة ثلاثية الأبعاد، لمساعدة هذا الكلب الذى كان قد تعرض لحادث فى ساقه قبل ما يقرب من 7 سنوات فقد على أثرها قدرته على المشى.

وبعد دراسة حالة الكلب، أنشأ المصممون نموذجا أوليا يناسبه، وطبعوا له ساقًا اصطناعية من مادة تسمى PETG معاد تدويرها، وهى، وفقا لـ موقع يانكو ديزاين، مادة معاد تدويرها، كما تعد حلًا صديقًا للبيئة لـ الحيوانات الأليفة.

ولضمان تحقيق أقصى قبضة وثبات، تم قص نعل القدم الاصطناعية للكلب من عجلة دراجة معاد تدويرها، فيما قالت الشركة إن القطعة مطبوعة على Ultimate3 بطبقة ارتفاعها 0.3 مم، مشيرة إلى أن المواد الأخرى من النايلون والمطاط وخيوط الخياطة.