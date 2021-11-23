مع تصدر التريند.. أحمد يونس: صباحكوا فل يا أحلى صبحاوية

جدة - نرمين السيد - وعلق الإعلامى أحمد يونس عبر حسابه الشخصى على "تويتر" عن تصدره التريند وقال: "#يونس_بدري_عالراديو9090 الترند الأوووول فى مصر على تويتر.. صباحكوا فل يا أحلى صبحاوية".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، معربين عن سعادتهم أثناء سماع "صباحك ومطرحك" معلقين: "أستاذ الراديو"، "المود جامد جدا"، "أنت ويونس والمزيكا وبس".

وقدمت حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.