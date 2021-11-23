آبل تستعد لطرح هاتف جديد من الزجاج

جدة - نرمين السيد - ولصنعه كاملا من الزجاج تم تزويد الهاتف بشاشة عرض متواصلة فى الأمام والخلف والجانبين، وفقا لما جاء فى "ديلى ميل" البريطانية.

ووفقا للموقع، من الممكن أن يؤدى تركيب الجزء الخلفى من هاتف أيفون بشاشة زجاجية لمضاعفة حجم الشاشة، وتدور شاشة الهاتف الزجاجية تدور فى كل الاتجاهات.

وأشار التقرير إلى أنه من المحتمل تركيب الجزء الخلفى من الهاتف بشاشة زجاجية بزاوية 360 درجة بدلا من إبقاء شاشة واحدة تواجههم إذا قاموا بتدويرها.

وأوضحت الشركة أن الهاتف الجديد سيأتى لامعا ويظهر وكأنه مكون من قطعة زجاجية واحدة.