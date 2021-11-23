جدة - نرمين السيد - وتعد الملابس الرياضية من الأزياء التى لا يمكن أن تخلو خزانة أى فتاة منها خلال فصل الشتاء. وهناك طرق مختلفة لتنسيق الملابس الرياضية خلال فصل الشتاء، للظهور بإطلالة أنيقة جذابة، ومنها: -الجاكيت المنفوخ: يعد الجاكيت المنفوخ من الإطلالات الرياضية التى لا غنى عنها خلال فصل الشتاء والأجواء الباردة. ولكنه لا يتناسب مع صاحبات الجسم المثلث المقلوب، لتسببه فى تعريض الأكتاف لضاخمته. -الملابس الرياضية مع الجاكيت الجلد: يعتبر من الإطلالات المثالية عند تنسيق الملابس الرياضية، لذا يمكن ارتداؤه فى الخروجات المسائية مع الأصدقاء. -الكارديجان: تلجأ الكثير من الفيتات إلى الاستعانة بالكارديجان لكونه من القطع الخفيفة التى يمكن حملها. -الشال: يسهل تنسيقه مع الملابس الرياضية، ومن الممكن ابتكار طريقة ارتداءه للتألق به عند النزول من المنزل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة ارتداء الملابس الرياضية فى الشتاء (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.