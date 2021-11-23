الصين تطرح قمرا صناعيا جديدا لمدارات الأرض

جدة - نرمين السيد - وأشارت المؤسسات الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء إلى النجاح الذى حققته الصين فى وضع قمر صناعى جديد يسمى "Gaofen-11-03" فى مداره المطلوب حول الأرض. وتحرص الصين على استخدام ذلك القمر الصناعى لأغراض مدنية ومراقبة الغطاء النباتى والمحاصيل الزراعية ومسح الأراضى والطرق والتخطيط المدنى لأجل توفير البيانات فى حالات الكوارث الطبيعية، وذلك وفقا لما جاء فى "روسيا اليوم". وطرحت الصين القمر الصناعى من قاعدة "تايوان" الفضائية فى مقاطعة شانشى الصينية، تمام الساعة 9:51 بالتوقيت المحلى (4:51 بتوقيت موسكو)، واستخدم فى إطلاقه صاروخ صينى من نوع Long March. جدير بالذكر أن تلك المرة هى 397 التى تستخدم فيها الصين تلك الصواريخ فى عمليات الإطلاق الفضائية.

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