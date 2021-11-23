سامسونج تخطط لبناء مصنع لإنتاج الشرائح الإلكترونية فى تكساس

جدة - نرمين السيد - ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مصادر أنه من المتوقع أن يحضر الإعلان فى حدث الثلاثاء حاكم ولاية تكساس جريج أبوت.
وأوضحت الصحيفة أن المصنع يعد استثمارا ضخما من قبل عملاق التكنولوجيا الكورى الجنوبى، حيث تضغط إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن من أجل توسيع إنتاج أشباه الموصلات فى الولايات المتحدة.
ويتيح وجود مصنع سامسونج قادر على التصنيع المتقدم للرقائق الإلكترونية فى الولايات المتحدة للشركة الكورية الجنوبية الحصول على فرص أكبر لعقود جديدة من الشركات الأمريكية، وذلك فى ظل التوترات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين.
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