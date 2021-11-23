جدة - نرمين السيد - وبلغ عدد أفراد الأوركسترا حوالى 8573 موسيقيا متواجدين ساحة أكاديمية كاراكاس لعزف مقطوعة للموسيقار الروسى بيتر تشايكوفسكى. وتخطى عدد الموسيقين فى فنزويلا الرقم القياسى السابق الذى كان 8097 موسيقيا. جدير بالذكر أن الموسيقى والملحن خوسيه أنطونيو أبرو "السيستيما" نجح فى سبعينيات القرن الماضى من تأسيس الأوركسترا، لمنح الأطفال متنفساً من الفقر من خلال الموسيقىن وحقق المشروع نجاحا كبيرا ويجرى اقتباسه بجميع أنحاء العالم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فريق أوركسترا يحطم الأرقام القياسية بسبب عدده على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.