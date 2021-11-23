زراعة 4 أطراف صناعية لكلبة تجمدت أقدامها

جدة - نرمين السيد - وتمكن عدد من الأطباء الروس من زراعة 4 أطراف صناعية لكلبة بعد تجمد أطرافها فى الصقيع لبقائها لفترة تصل إلى أسبوعين على الثلوج.
وثبت الأطباء البيطريون 4 أرجل للكلبة من التيتانيوم، وبالتالى تم منحها أملا لممارسة الحياة بشكل طبيعى سواء فى التنقل أو اللعب وغيره.
واستطاع الجراح الروسى الشهير فى نوفوسيبيرسك، سيرجى جورشكوف، وضع وتثبيت الأطراف بنجاح بعد عملية طويلة من الإجراءات الخاصة بجسم الكلبة وقياسات الأطراف، وفقا لما جاء فى "سبوتنيك".
وحدد الأطباء القياسات وأطوال الأطراف الصناعية من خلال الفحوصات، وتم تجهيز الكلبة لعملية تركيب الأطراف لمدة عام بسبب فقدانها عضلاتها وتعرضها للضمور بسبب عدم الحركة، الأمر الذى تطلب عملية تهيئة سابقة عن طريق برنامج طويل من إعادة التأهيل، منها تمارين أجريت فى المسبح.
واستغرقت التحضيرات للعملية شهرا كاملا، وخلال العملية الأولى، تم وضع طرف اصطناعى واحد خلال ساعة ونصف، وبعد شهر، تم وضع ثلاثة أقدام أخرى فى ثلاث ساعات فقط.
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