فى كندا.. أوبر تطرح خدمة توصيل الحشيش للعملاء

جدة - نرمين السيد - وأوضحت "أوبر" أن خدمة توصيل الحشيش للعملاء فى كندا ستساهم فى الحد من التجارة الغير المشروعة بالبلاد، من خلال منح الفرصة للكنديين بشراء الحشيش الآمن والقانونى، وفق "سبوتنيك".
وستبدأ الشركة فى ضم خدمة "Tokyo Smoke" لتطبيق "Uber Eats"، ومن خلالها يتمكن المستخدمون من الحجوزات لشراء الأدوية بالإضافة إلى الحشيش والاستلام فى الموعد المحدد.
ووفقا لما جاء فى "سبوتنيك" تم تشريع استخدام الماريجوانا لأغراض ترفيهية فى كندا منذ أكتوبر 2018، ومع ذلك لا يزال يتعين على سلطات البلاد أن تتعامل مع المصنعين غير الشرعيين الذين لا يزالون يسيطرون على معظم السوق، ويمثلون أكثر من 40% من إجمالى المبيعات.
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