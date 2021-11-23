رضوى الكومى: عشقت المكرمية منذ الصغر وأتمنى الاشتراك فى معرض تراثنا

جدة - نرمين السيد - يعتبر فن صنع المكرميات من الفنون العالمية التى تستخدم فيها الألياف أو الخيوط النباتية، ويلقب هذا الفن باسم الدانتيل العربى أو التعقيد الزخرفى، ويستخدم فى تزيين المنازل من خلال استخدام تقنية العقد وجماليات تنفيذ فن المكرمية.





تعمل فى مجال الكروشيه وفن تطريز الستان ولوحات الخيوط

أسعار الخيوط وعدم جودتها وضعف التسويق أبرز المشاكل

الستائر والمفارش أبرز أشكال المكرمية

رضوى الكومى، متزوجة ولديها 3 أطفال، وخريجة إحدى كليات التربية الفنية، كشفت لنا عن قصتها مع فن "المكرمية"، وكيف أنها تعلمته منذ أن كانت طفلة، لا يتعدى عمرها 10 أعوام، لتختاره حرفة ومهنة لها، وقالت: "من قبل دخولى الكلية، ومنذ أن كنت طفلة فى المدرسة وانا أعشق شغل المكرمية، ورغم أننى عملت لفترات فى تطريز الستان، والكروشيه، وأيضا لوحات المسامير والخيط، ورسم لوحات، إلا أن عشقى الأول كان المكرمية".

حرفة سهلة

وأضافت: "حرفة المكرمية سهلة وممتعة وخاماتها متوفرة.. فكل ما نحتاج إليه هو مجموعة من الخيوط ودبابيس وبعض الخامات التى تتوقف على الفكرة أو التصميم الذى سنقوم به، ومش محتاج فلوس كثيرة عشان تبدأ، ممكن بأقل من 500 جنيه تبدأ مشروعك فى المكرمية، وهناك مئات الفيديوهات بموقع يوتيوب لتعلم اشكال المكرمية".

خامات المكرمية

وعلى مدار الأعوام الماضية لم تتوقف رضوى عن عمل المكرمية، ومؤخرا زاد الإقبال عليها، وتعتمد على خيوط القطن والكردون وخيوط السلسلة "أفضل أنواع الخيوط القطن"، والكيلو سعره حوالى 55 جنيه، وأغلب الخامات بقوم بشرائها أون لاين، لأنها غير متوافرة بمحافظة الإسكندرية".

أشكال المكرمية

وتكمل رضوى: "المعلقات والمفارش وأشكال الزينة المنزلية هى أبرز أعمال المكرمية التى أقوم بالعمل عليها، والخدديات، والستائر، وبالنسبة الأسعار، يبلغ سعر المعلقة المكرمية حوالى 450 جنيها، والستائر حسب المتر وتبدأ من 500 جنيه وتتعدى ألف جنيه، اما المخددات تبدأ من 200 جنيه".

مشاكل الحرفة

وحول أبرز المشاكل التى تواجه رضوى خلال عملها بحرفة المكرمية تقول: "أبرز المشاكل هى الخيط وعدم توافره، وغياب الخامات الجيدة، وأغلب الخامات "أون لاين"، وضعف التسويق الإلكترونى، وبعتمد على الطلبات الخاصة، وبالأخص الستائر، فبعض الزبائن تطلب ستائر مكرمية بأشكال معينة، وكل الأعمال أقوم بصناعتها داخل منزلى".

التسويق والمعارض

وتتمنى رضوى الاشتراك فى المعارض، وتحديدا معرض "تراثنا"، وتعد "المكرمية" هى مصدر دخلها الوحيد، وتتمنى التوسع فى مجال التسويق الإلكترونى لجذب مزيد من الزبائن وعرض منتجاتها على العديد من الصفحات الإلكترونية، وتنفيذ الطلبات الخاصة، بعدما أصبح لها براند خاص باسمها "رضوى هاند ميد"، داخل محافظتها الإسماعيلية.

دورات تدريبية

وتتمنى رضوى أيضا أن تنظم العديد من الدورات التدريبية، لتدريب الفتيات على أعمال المكرمية واشكالها، لمزيد من الانتشار للحرفة، وأن يصبح شغلها اليدوى داخل كل منزل مصرى.