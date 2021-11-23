وان بلس تستعد لطرح هاتف بـ 3 شاشات

جدة - نرمين السيد - واستعانت الشركة فى هاتفها الجديد، المقرر طرحه فى بداية 2022، بثلاث شاشات مطوية، وذلك ضمن براءة اختراع حصلت عليها مؤقتا.

وبدأت الشركة العمل على الهاتف القابل للطى وتصنيعه، ويتميز ذلك الهاتف عن غيره من هواتف الشركات الأخرى، وسيبقى ثلثا الشاشات بالخارج، بحيث يصبح أحدهما غطاء الشاشة، كما أن الشاشة ستكون ذات حواف رفيعة، إلا أن الهاتف يحتوى على حواف أكثر سمكًا على جانب واحد من الآخر لأنه يتميز بمفصلين مختلفين الحجم.

وسيحتوى الهاتف على كاميرا أمامية مثقبة أو كاميرا تحت الشاشة حيث لا توجد مساحة في العارضين، كما يشير الاختلاف في السُمك أيضًا إلى أنه يمكن استخدام إحدى الشاشات لوضع الكاميرا الخلفية.