طريقة تحضير صينية شاورما الدجاج فى المنزل

جدة - نرمين السيد - ولتحضير صينية شاورما الدجاج بالمنزل، نحتاج لبعض المقادير التى تتوفر فى مطبخك، منها: -ثلث كوب زيت الزيتون. -3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون. -ملعقة كبيرة من الثوم المهروس. -ملعقة صغيرة من الكمون. -ملعقة صغيرة من البابريكا. -ملعقة صغيرة من الكزبرة اليابسة. -ربع ملعقة صغيرة من الكركم. -ملعقة صغيرة من الملح. -نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. -500 جراما من صدر الدجاج المقطع شرائح. طريقة التحضير: تخلط المكونات جميعها فى طبق، ثم إضافة قطع الدجاج لها وتغطية الطبق وتركه فى الثلاجة ليلة كاملة. وتسخن الفرن فى حرارة 425 درجة ويدهن طبق الفرن بالقليل من الزيت وإضافته خليط الدجاج للطبق. ويدخل الطبق الفرن لمدة 45 دقيقة حتى ينضج الدجاج ثم تقدم ساخنة.

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