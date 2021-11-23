دراسة: الأعمال المنزلية تمنح كبار السن ذاكرة أكثر حدة

جدة - نرمين السيد - أجرى "معهد سنغافورة للتكنولوجيا" دراسة جديدة توصلت إلى أن ارتباط الأعمال المنزلية بذاكرة أكثر حدة وقوة أفضل للساقين، خاصة بين كبار السن، وكانت النتائج مستقلة عن الأنشطة البدنية الأخرى المنتظمة للترفيه والعمل، والتنقل النشط.





وأكد الباحثون على أن ممارسة النشاط البدنى المنتظم مفيد للحفاظ على الصحة البدنية والعقلية، وفيما يتعلق بكبار السن، فإنه يحد من مخاطر الظروف طويلة الأجل، والسقوط، والجمود، والتبعية، والموت.

فى الدراسة الحالية، اختبر الباحثون 489 بالغًا تم اختيارهم عشوائيًا، تتراوح أعمارهم بين 21 و90 عامًا، ولا يعانون من مشاكل معرفية.

وكانت الدرجات المعرفية أعلى بنسبة تتراوح بين 5 و8%، وتم ربط الأعمال المنزلية الشاقة بدرجة انتباه أعلى بنسبة 14% بينما ارتبطت الأعمال المنزلية الخفيفة بنسبة 8- 12%.