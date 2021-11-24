يصل مصر قريبا.. أسعار و مواصفات «ريلمى C25Y» المدهشة

جدة - نرمين السيد - وكانت قد أعلنت "ريلمى" عن الهاتف الجديد بشكل رسمى، ولكنها لم تطرحه فى مصر، كما يتوفع ان يصل سعره فى السوق المصرية إلى نحو 2800 جنيه ليكون ضمن أرخص الهواتف.
زودت الشركة الصينية هاتفها "Realme C25Y"، بشاشة من نوع "IPS LCD"، بحجم 6.5 بوصة، كم أن دقتها (HD+)، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 11.
بطارية الهاتف تبلغ سعتها 5000 مللى أمبير، وشاحنه سريع قوته 18 واط، وينبض بداخل الهاتف معالج من نوع "Unisoc T610"، ثمانى النواة 12 نانومتر.
يشتمل الهاتف على كاميرا أمامية دقتها 8 ميجابيكسل بتقنية "HDR"، وأخرى خلفية ثلاثية بدقة 50 و2 و2 ميجابيكسل.
يأتى الهاتف بسعة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت، مع ذاكرة عشوائية "رام" 4 جيجابايت، كما يسمح بتشغيل شريحتى اتصال مع كارت ذاكرة خارجى.
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