نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. زحام بكورنيش النيل ومحور 26 يوليو

جدة - نرمين السيد - وأشار صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه اليوم الإعلامى "أحمد يونس"، إلى أن هناك هدوءًا نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه القبلى والبحرى عدا محافظة الإسكندرية عند محور فيكتور إمانويل للمتجه إلى مناطق كايرو سيز مول، وأعلى كورنيش الإسكندرية عند منطقة خالد بن الوليد.

ولفت صابر إلى أن اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، شدد على نشر الخدمات بجميع المحاور، كذلك عيّنت الإدارة العامة لمرور القاهرة خدمات مرورية بإشراف اللواء عمرو البيلى، بما يتلاءم مع مواعيد بدء اليوم الدراسى بنطاق المدارس والجامعات.

وأوضح أن قطاعات الطرق الدائرية تعمل بشكل مرض، ما عدا أعلى مناطق الطريق الزراعى، وأعلى الواحات القادم من المريوطية، وأعلى الكنيسة والمنيب والأوتوستراد، وما بعد منطقة كارفور.

وقال صابر إن هناك بعض الأحجام عند محور 26 يوليو فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج.

كما وجه اللواء محمد لبنة مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، بنشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستعياب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة الصباحية مع تنظيم الحركة المرورية بنطاق الأماكن التعليمية منذ الساعة 6 صباحا لتوفير مناخ آمن للطلاب.

وتعمل محاور الداخلية فى محافظة الجيوة بشكل مرضى وطبيعى، عدا منزل محور صفط القادم من الدائرى إلى شارع ثروت، ويمكن سلوك منزل أحمد عرابى، ومطلع كوبرى الجيزة المعدنى وأعلى كوبرى الجامعة وأعلى كوبرى 15 مايو، وللخارج من القاهرة يمكن سلوك كوبرى أكتوبر- كوبرى الجلاء - كوبرى الساحل.

أما محافظة القاهرة فتشهد زحاما عند كوبرى أكتوبر لدى المتجهين إلى الجيزة عند أعلى الوصلة المعلقة ويمكن سلوك كوبرى أكتوبر من غمرة أو استخدام نفق الأزهر، وأعلى كوبرى الحدائق القادم من أبو وافية وسكة الوايلى إلى مدينة نصر ويمكن سلوك شارع مصر والسودان وكوبرى سرايا القبة بدلا من كوبرى المطرية للمتجه إلى مناطق التجنيد.

وتابع صابر لـ "صباحك ومطرحك"، قائلا إن هناك زحاما بكورنيش النيل عند أعلى كوبرى الساحل للمتجه إلى وسط المدينة ونصح بسلوك شارع شبرا، ولدى القادم من المعادى وحلوان يمكن استخدام محور الأوتوستراد.