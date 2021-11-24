أحمد يونس يحتل صدارة تويتر: صبحاوى على طول

جدة - نرمين السيد - ونشر الإعلامى أحمد يونس تغريدة عبر حسابه الشخصى على "تويتر" عن احتلاله التريند الأول، وعلق قائلا: "صبحاوى علطول مع يونس التريند الأول فى مصر على تويتر من قبل بداية حلقتنا.. صباحكم خير وسعادة وهنا يا أحلى صبحاوية".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج معربين عن سعادتهم أثناء سماع حلقة اليوم من "صباحك ومطرحك"، وقالوا: "ملك الراديو"، "أستاذ الراديو"، "رقم واحد للأبد"، "انت ويونس والمزيكا".

وقدمت حلقة اليوم الأربعاء من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.