جدة - نرمين السيد - وأضافت المجلة المعنية بـ الموضة والجمال أن اللون "الجريج" يكونه مزيج من البيج الدافئ والرمادى البارد، موضحة أن إطلالة كاملة بهذا اللون يمكنها أن تعطى إطلالة فخمة. وأكدت المجلة أن هذا اللون ينسجم أيضا مع الألوان الفاتحة مثل الكريمى والأبيض، وأنه يمنح إطلالة أكثر جرأة وجاذبية من خلال تنسيقه مع الأصفر النيون أو الأزرق الصارخ.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «الجريج» يتصدر ألوان الموضة النسائية لهذا الشتاء.. اعرف تفاصيله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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