رسميًا.. سامسونج تعلن بناء مصنع للشرائح الإلكترونية فى تكساس

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "ذا فيرج" التقنى، أن التكلفة الإجمالية للمصنع تقدر بـ 17 مليار دولار ويمكن أن يخلق 1800 وظيفة.

يقع المصنع الجديد فى مدينة (تايلور) على بعد حوالى 30 ميلاً من أوستن، حيث توجد لدى سامسونج منشأة قائمة بالفعل.

وتبلغ مساحة الموقع الجديد حوالى 1200 فدان، ما يجعله أكبر من مصنع سامسونج فى أوستن.