فى عيد ميلاده الـ 85.. جوجل يحتفل بالشاعر محمد الفيتورى

جدة - نرمين السيد - واستبدلت جوجل واجتها بصورة للشاعر الراحل محمد الفيتورى وهو يكتب، احتفالا بعيد ميلاده الـ 85 عاما، حيث ولد فى 24 نوفمبر عام 1936 فى مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور الحالية بالسودان.

ونشأ الفيتورى فى الإسكندرية وتخرج من كلية العلوم بالأزهر الشريف وعمل الفيتورى محررا أدبيا بالصحف المصرية والسودانية، وعُين خبيرا للإعلام بجامعة الدول العربية فى القاهرة فى الفترة ما بين 1968 و1970، ثم عمل مستشارا ثقافيا فى سفارة ليبيا بإيطاليا، كما عمل مستشارا وسفيرا بالسفارة الليبية فى بيروت بلبنان، ومستشارا للشؤون السياسية والإعلامية بسفارة ليبيا فى المغرب.

ويعتبر محمد الفيتورى من رواد الشعر الحر الحديث، واشتهر بتلقيبه بـ "شاعر إفريقيا والعروبة"، ويعد واحدا من رواد الشعر الحر الحديث فقد حصل على "وسام الفاتح" الليبى، و"الوسام الذهبى للعلوم والفنون والآداب" بالسودان.

وتتميز قصائده بالتحرر من الأغراض القديمة للشعر كالوصف والغزل، وهجر الأوزان والقافية، ليعبر عن وجدان وتجربة ذاتية يشعر بها، لذا يعتمد فى شعره على الجوانب التأملية.

وتوفى الفيتورى فى 24 أبريل عام 2015، تاركا رصيدا كبيرا من الدواوين الشعرية، والتى كانت جزءا من الحركة الأدبية العربية المعاصرة.