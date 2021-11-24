بمواصفات مشتركة.. هونر تطرح هواتف Honor 60 فى بداية ديسمبر

جدة - نرمين السيد - ويأتى هواتف "Honor 60" بشاشة ذات حواف نحيفة من نوع OLED بقياس 6.7 بوصة، كما يتمتع بمقاومة المياه والغبار. وتزود هواتف هونر الجديدة ببطارية كبيرة تبلغ قوتها 5000 ميللى أمبير، كما تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 100 أو 120 وات. وتقترن بذاكرة وصول عشوائى رام سعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 256 جيجا بايت، ومن المتوقع أن تُطرح بأسعار مرتفعة. وكشف موقع "GSMArena" أن هواتف Honor 60 ستكون مزيجا من تصميم هواتف Honor 50 و Redmi K40 مع مهر شبابى، كما سيتم إضافة خيارات لونية جديدة مع درجة لامعة بالإضافة إلى عدد من التقنيات الجديدة مع عدد أكبر من خدمات وتطبيقات جوجل.

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