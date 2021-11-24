اسمع منى.. داليا الخطيب تستعرض البساطة والإبداع فى تنفيذ مسجد ابن طولون

جدة - نرمين السيد - وأشارت داليا الخطيب فى "اسمع منى" إلى أن مسجد أحمد بن طولون يعد من أحد المساجد الأثرية الشهيرة فى القاهرة.

وأوضحت أن هناك الكثير من الروايات والحكايات حول مسجد "أحمد بن طولون"، وقالت إنه بعد انتهاء الدولة العباسية، قرر أحمد بن طولون البدء فى بناء المسجد عام 877 ميلاديا.

وأراد أحمد بن طولون بناء المسجد، فقدر له 300 عمود فقيل له أنه من الممكن أخذ العواميد التى تجدها بالكنائس فى الأرياف والضياع الخراب، ولكنه لم يفعل ذلك واستعان بمهندس معمارى لتنفيذ تصميم فريد له، وأضافت أنه بنى المسجد فوق جبل يشكر أى قلعة الكبش حاليا.

وأصبح المسجد تحفة فنية، ويعد هو أول مسجد معلق فى مصر، ويتميز بتصميمه سواء من ناحية المئذنة أو الشبابيك التى تصل لـ 128 شباك، كما يتوسطه صحن مربع.

وقالت إنه على مر العصور تم ترميمه ولكن بات أقدم المساجد الإسلامية ويجمع بين البساطة والإبداع، واختتمت كلامها وقالت: "هتفضل مصر هى رمانة الميزان وأم الدنيا وأد الدنيا".