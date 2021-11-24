إنفوجراف- عشان محدش يخدعك.. نصائح مهمة فى يوم البلاك فرايداى

جدة - نرمين السيد - يلجأ عدد كبير من المواطنين، إلى الشراء، فى يوم البلاك فرايداى، دون أن ينتبهوا إلى مجموعة من الأمور المهمة، والتى يجب اتباعها عند الشراء تجنبا للوقوع فى عمليات النصب الإلكترونى.





وينصح المختصون، بالابتعاد عن العلامات التجارية غير المعروفة، والتأكد من السعر قبل وبعد الخصم، والتسوق في الجمعة السوداء مبكرا، ومقارنة المنتج فى جميع متاجر الإنترنت. وطالب جهاز حماية المستهلك، المستهلكين بالتوجه بشكواهم إلى الجهاز بشأن التخفيضات والعروض الوهمية للجمعة البيضاء من خلال الخط الساخن 19588 من أى تليفون أرضى أو عن طريق خدمة "واتس آب" 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" والموقع الإلكترونى للجهاز www.cpa.gov.eg أو التطبيق الإلكترونى على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.

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