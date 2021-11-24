- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
جدة - نرمين السيد - وتحرص الفتيات على شراء الكثير من الملابس للاستفادة من التخفيضات الكبيرة للمنتجات بمختلف المتاجر الكبرى والمتاجر الإلكترونية التى تصل نسبتها إلى 70%.
وللاستفادة من عروض البلاك فرايداى، هناك بعض القطع التى يجب توافرها فى خزانتك، للتألق خلال الشتاء والظهور بإطلالات جذابة، ومنها:
-الجاكيت الجلد:
يعد من الأزياء الأساسية المهمة اللازمة للتألق فى الشتاء والتى يسهل تنسيقها حيث يمكن ارتداء أسفلها بلوفر خفيف وبنطلون وحذاء "بوت".
ويمكن الاستعانة به خلال أماكن العمل أو الخروجات سواء فى الصباح أو المساء.
-تنورة ستان:
تعد من القطع المهمة التى يمكن تنسيقها مع جاكيت أو كارديجان طويل حتى تشعر مرتديته بالراحة والدفء فى الشتاء.
-بنطلون جلد:
بدأ انتشار البنطلون الجلد مؤخرا سواء واسع أو ضيق، ويمنح مرتديته الظهور فى إطلالات جذابة.
-المعطف:
يزيد المعطف من أناقة مرتديته فى الشتاء، ويسهل تنسيقه مع أى قطعة متوفردة بخزانتك.
-الفساتين:
تستعين الكثير من الفتيات بارتداء الفساتين السادة الملونة أو المنقوشة بنقشات هندسية، وتتناسب مع مختلف التوقيتات سواء فى أماكن العمل أو الخروجات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انتهزى فرصة «البلاك فرايداى».. ملابس شتوية مهمة فى دولابك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.