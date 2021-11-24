انتهزى فرصة «البلاك فرايداى».. ملابس شتوية مهمة فى دولابك

جدة - نرمين السيد - وتحرص الفتيات على شراء الكثير من الملابس للاستفادة من التخفيضات الكبيرة للمنتجات بمختلف المتاجر الكبرى والمتاجر الإلكترونية التى تصل نسبتها إلى 70%.

وللاستفادة من عروض البلاك فرايداى، هناك بعض القطع التى يجب توافرها فى خزانتك، للتألق خلال الشتاء والظهور بإطلالات جذابة، ومنها:

-الجاكيت الجلد:

يعد من الأزياء الأساسية المهمة اللازمة للتألق فى الشتاء والتى يسهل تنسيقها حيث يمكن ارتداء أسفلها بلوفر خفيف وبنطلون وحذاء "بوت".

ويمكن الاستعانة به خلال أماكن العمل أو الخروجات سواء فى الصباح أو المساء.

-تنورة ستان:

تعد من القطع المهمة التى يمكن تنسيقها مع جاكيت أو كارديجان طويل حتى تشعر مرتديته بالراحة والدفء فى الشتاء.

-بنطلون جلد:

بدأ انتشار البنطلون الجلد مؤخرا سواء واسع أو ضيق، ويمنح مرتديته الظهور فى إطلالات جذابة.

-المعطف:







يزيد المعطف من أناقة مرتديته فى الشتاء، ويسهل تنسيقه مع أى قطعة متوفردة بخزانتك.

-الفساتين:

تستعين الكثير من الفتيات بارتداء الفساتين السادة الملونة أو المنقوشة بنقشات هندسية، وتتناسب مع مختلف التوقيتات سواء فى أماكن العمل أو الخروجات.