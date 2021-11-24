الصين تدعو لمقاطعة فنانى الإنترنت الذين ينتهكون الأخلاق الاجتماعية

وأكد المكتب وفقا لوكالة الأنباء الصينية، أنه لن يكون هناك أى مكان لأولئك الفنانين للسعى إلى العودة من خلال التحايل على القيود المفروضة، مشيرا إلى أن المحتوى المتعلق بالمشاهير الذين يروجون لمعلومات مبتذلة، أو ذلك الذى يحتوى على مراجعات مزورة عبر الإنترنت، أو قصص غير حقيقية لفنانين، أو أى أفعال غير عقلانية لتقديس أحد الأشخاص وغيرها من السلوكيات والممارسات المعنية، ستخضع لحظر محتوياتهم عن شبكة الإنترنت.
كما شدد المكتب على أن المحتوى الذى يتضمن منتجات يصادق عليها فنانون، أو خدمات، أو علامات تجارية أو أنشطة هادفة للربح، لا يمكن أن تظهر إلا فى شكل إعلانات تحمل علامات بارزة على منصات الإنترنت.
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