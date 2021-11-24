دب يقتحم متجر بكاليفورنيا بهدف التعقيم (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتداول فيديو للدب عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وظهر وهى يعقم نفسه لمواجهة فيروس كورونا. وظهر فى الفيديو الدب وهو يقتحم باب المتجر، وتوجد موظفة تصرخ، ولكن ظل الدب محافظا على هدوءه وقام باستخدام معقم اليدين الآلى لتطيهر وجهه وجسمه. وقامت الموظفة بمجرد رؤية الدب، الاتصال بقسم الطوارىء ولكن اختفى بعد تعقيمه قبل وصول النجدة، وفقا لما جاء فى صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

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