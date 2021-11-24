اكتشاف 366 كوكبا جديدا

جدة - نرمين السيد - ويرجع الفضل فى ذلك إلى حد كبير إلى خوارزمية تم تطويرها فى جامعة كاليفورنيا.

ومن بين أكثر النتائج الجديرة بالملاحظة التى توصلوا إليها، هى نظام كوكبى يتألف من نجم وكوكبين عملاقين غازيين على الأقل، كل منهما بحجم كوكب زحل تقريبا ويقعان بالقرب من بعضهما البعض بشكل غير عادى، وتم وصف الاكتشافات فى ورقة بحثية نشرت اليوم فى المجلة الفلكية.

ويستخدم مصطلح "الكواكب الخارجية" لوصف الكواكب خارج نظامنا الشمسى، ويبلغ عدد الكواكب الخارجية التى حددها علماء الفلك أقل من 5000 فى المجموع، لذا فإن تحديد مئات الكواكب الجديدة يعد تقدما كبيرا، ويمكن أن تساعد دراسة مثل هذه المجموعة الجديدة الكبيرة من الأجسام العلماء على فهم كيفية تشكل الكواكب وتطور مداراتها بشكل أفضل، ويمكن أن توفر رؤى جديدة حول مدى غرابة نظامنا الشمسى.

وتم التوصل لهذا الاكتشاف بالتعاون بين بيتيجورا، والمؤلف الرئيسى للورقة البحثية جون زينك، الذى حصل على الدكتوراه من جامعة كاليفورنيا فى يونيو، وهو حاليا باحث ما بعد الدكتوراه فى الجامعة.