قبل طرحه.. مواصفات هاتف Vivo Y76 5G

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف "Vivo Y76 5G" بشاشة من نوع LCD، وبقياس 6.58 بوصة ذات دقة 1080 فى 2408 بيكسل.
ويزود الهاتف بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، وفقا لموقع "gsmarena".
ويقترن ببطارية تبلغ قوتها 4100 ميللى أمبير، كما تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 44 وات، ويتوفر باللونين الأسود والأزرق المتدرج، وبسعر 310 دولار أى يصل إلى ما يقترب من الـ 5 آلاف جنيه.
وبالإضافة إلى ذلك فهو يتمتع بكاميرا خلفية رئيسية تضم مستشعر بدقة 50 ميجابيكسل، متصلة مع مستشعر بدقة 2 ميجابيكسل لعمق التصوير، ومستشعر آخر للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، تدعم إعدادات الكاميرا ميزة التثبيت الفائق للفيديو، مع وضع التصوير الليلى، وتمتاز بخاصية Dual-View لتصوير فيديو مزدوج.
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