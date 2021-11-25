جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشبكة أن لجنة من المشرعين فى الاتحاد الأوروبى وافقت على قوانين أكثر صرامة تستهدف أمازون Amazon وآبل Apple ووحدة Google التابعة لـ Alphabet إضافة إلى فيسبوك Facebook. كانت رئيسة مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبى وصاحبة الفكرة مارجريت فيستاجر اقترحت فى أواخر العام الماضى قانون الأسواق الرقمية الذى يضع قائمة بالأمور التى يجب تجنبها لعمالقة التكنولوجيا والتى تتضمن شركات تبلغ حجم مبيعاتها الأوروبية 8 مليارات يورو على الأقل وقيمة سوقية تبلغ 80 مليار يورو. المقترح بدوره يشمل طرح القواعد على البرلمان الأوروبى ودول الاتحاد الأوروبى قبل اعتمادها. وستعمل الأهداف التى تسعى التشريعات لفرضها ستعمل على تمكين المفوضية الأوروبية من إيقاف أو خفض عمليات استحواذ الشركات الكبرى على الأصغر حجما والتى تهدف للقضاء على المنافسين الناشئين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاتحاد الأوروبى يفرض قوانين صارمة على عمالقة التكنولوجيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.