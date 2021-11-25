اكتشاف أقدم درع جلدى فى الصين

جدة - نرمين السيد - اكتشف علماء الآثار فى شينجيانغ الصينية أقدم درع فى أوراسيا "وهى قارتى أوروبا وآسيا"، صنع من الحراشف الجلدية بين عامى 543 - 786 قبل الميلاد، فى مدفن رجل بالغ توفى بعمر ناهز الـ30 عاما.





وبحسب "سبوتنيك"، صنع المحاربون القدماء دروعا لحماية أنفسهم من العوامل الخارجية المختلفة، واستخدموا عدة عناصر فى صناعتها مثل بعض أنواع الأوراق أو الحراشف (القطع) الجلدية من الحيوانات أو باستخدام المعادن، لكن الدرع الجلدى ذو الحراشف تمتع بأهمية كبيرة حيث يعتبر أقدم دليل على استخدام الإنسان للدروع ووجد فى الوثائق المسمارية من أرشيف نوزى (أواخر القرن الخامس عشر - أوائل القرن الرابع عشر قبل الميلاد).

وعلى الرغم من أن الجلود مادة عضوية، نادرا ما تستطيع الصمود لفترة طويلة أمام العوامل الخارجية، إلا أن العلماء اكتشفوا استثناء لهذه الحالة، بحسب المقال العلمى المنشور فى مجلة "Quaternary International" العلمية.

وتعد دروع وأدوات توت عنخ آمون، من الدروع النادرة التى بقيت إلى يومنا هذا، حيث تمتعت بقدرة جيدة على حماية الجلد وهى أخف بكثير من الدروع المعدنية ولا تشكل أى مقامة لحركة الإنسان كالمعدنية.

وساعد المناخ الجاف شمال غربى الصين، على بعد حوالى 43 كيلومترا من مدينة توربان، وتحديدا فى مقبرة يانغهاى القديمة، ساعد الجفاف بحفظ المواد العضوية، والتى يزيد عمرها أحيانًا عن ثلاثة آلاف عام، فى مدفن يمتد على حوالى 54 ألف متر مربع ويحتوى على حوالى 3000 مدفن، حيث تم فحص 520 درعا على الأقل.

واكتشف العلماء ثلاثة أنواع مختلفة من المقاييس التى تم من خلالها تصميم الدروع، واتضح أن جميعها مستطيلة الشكل، مع سماكة تقدر بحوالى ثلاثة ملليمترات، مع اختلافات فى الحجم.

ووفقا للباحثين، قطعت هذه الجلود باستخدام مادة صلبة وبعد ذلك تمت معالجتها، على الأرجح بالزيت أو الشحوم، وصبغها باللون الأحمر.