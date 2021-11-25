WhatsApp وميزة جديدة لأصحاب آيفون

جدة - نرمين السيد - وحسب ما ذكره موقع "9to5mac" التقنى المتخصص، كشفت خدمة واتساب قبل بضعة أشهر، عن القدرة على الاختيار من بين سرعات تشغيل مختلفة للملاحظات الصوتية، والآن يعمل مطورو التطبيق على نفس الوظيفة ولكن مع الرسائل الصوتية.
وتعمل خدمة المراسلة الشهيرة على تحسين القدرة على تغيير سرعات تشغيل لجميع أنواع الرسائل الصوتية، وبشكل خاص إذا تم إعادة توجيهها أو تسجيلها من قبل المستخدم.
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