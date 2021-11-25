زيبليز الصينية تطلق ساعة ذكية لـ الأعمال الشاقة.. اعرف مواصفاتها

جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة، فى بيان لها، إنها زودت الساعة الذكية الجديدة بشاشة AMOLED قياسها 1.75 بوصة، ودقتها 390 فى 480 بيكسل، وبكثافة تبلغ 341 بيكسل فى البوصة المربعة.

وتشغل الشاشة 74% من مساحة الجسم، كما تم تصميمها بشكل مربع، وتصل درجة سطوعها إلى 1000 قنديلة/م2.

أبعاد ساعة Beyond الجديدة هى 45 فى 37 ملم، ولا يزيد سمكها على 10.5 ملم، كما زودتها الشركة بسوار 22 ملم، فيما يبلغ إجمالى وزنها 42 جراما.

تتميز الساعة الذكية باستكالها على عدة وظائف متطورة مثل إمكانية اقتران الهاتف الذكى بها وإظهار إظهار الإشعارات منه، وكذلك التعرف على البيانات الحيوية مثل معدل نبضات القلب أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية.

ويعمل النظام العالمى لتحديد المواقع عن طريق تقنيات GPS وGlonass وGalileo وBeidou، فضلا عن توافر مستشعر PPG لقياس معدل نبضات القلب.