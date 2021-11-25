البليزر الصوفى يزين الموضة النسائية لـ شتاء 2022

جدة - نرمين السيد - وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال، أن البليزر الصوفى يتميز هذا الموسم بألوان هادئة تضفى لمسة من البساطة على من يرتدينه مثل الرمادى والبيج والبنى الداكن والكاكى، بينما تكتسى بعض الموديلات بنقوش الكاروه الأنيقة.

وتم طرح بعض موديلات البليزر الصوفى بالقصات الأكبر من المقاس "Oversized"، فضلا عن أكتافه العريضة فى لمسة لـ إحياء موضة الثمانينيات.

وأوضحت مجلة "Elle"، أن البليزر الصوفى يمكن أن يتناغم مع فستان تريكو متوسط الطول أو مع بلوفر ذى ياقة عالية وسروال جينز.

وأشارت إلى ان هناك إمكانية أيضًا لتنسيقه مع قطع ملابس تكتسى باللون الأسود بالكامل أو بألوان طبيعية متناغمة.