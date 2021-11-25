كالعادة أحمد يونس تريند تويتر قبل بدء حلقة صباحك ومطرحك

جدة - نرمين السيد - وعلق أحمد يونس عبر حسابه الشخصى على "تويتر" على تصدره التريند وقال: "من قبل انطلاق حلقتنا النهارده من صباحك ومطرحك #يونس_معاك_3ساعات الترند الأوووول فى مصر على تويتر .. ابدأ يومك معانا بروقان وصحصحة".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج: "أجمد مزيكا فى صباحك ومطرحك مع أحمد يونس"، "شوف مين رقم واحد"، "استمتع بصباحك مع يونس"، "والله المود مخلينى أبكى".

وقدمت حلقة اليوم الخميس من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.