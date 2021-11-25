أحمد يونس يوجه نصيحة للأهالى بشأن افتتاح طريق الكباش

جدة - نرمين السيد - وأوضح يونس فى "صباحك ومطرحك" أن اليوم تشهد محافظة الأقصر فى تمام الساعة 7.30 مساء حدثًا أسطوريًا يشاهده العالم أجمع، وهو افتتاح طريق الكباش.
وأشار إلى أن حدث افتتاح طريق الكباش لا يقل أهمية عن الحدث الأسطورى "نقل المومياوات".
ونصح الوالدين بجمع أطفالهم للمشاهدة على الاحتفال، والقراءة المسبقة كثيرا عن الحدث لأجل تثقيف أبنائهم ولجعلهم فخورين ببلدهم.
ويعد ذلك الحدث من احتفالات القدماء المصريين منذ أكثر من 5 آلاف عام خلال "عيد الأوبت" فى قلب طريق الكباش الفرعونى.
وينقل الحفل الأسطورى أكثر من 30 شبكة ومحطة تليفزيونية ستغطى الافتتاح لنقله للعالم أجمع.
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