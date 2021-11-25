الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا إلى الفضاء

جدة - نرمين السيد - وتم إطلاق القمر "شييان-11" على متن صاروخ حامل من طراز "كوايتشو-1أيه"، ودخل المدار المخطط له، وتُعد عملية الإطلاق هى المهمة الـ13 للصواريخ الحاملة من هذا الطراز .

وأفادت وكالة الأنباء الصينية، بأنه سيتم استخدام القمر الصناعى بشكل أساسى فى مسح الأراضى والتخطيط الحضرى وتقدير غلة المحاصيل والوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها.

ويعد "كوايتشو-1أيه" ("كوايتشو" يعنى "السفينة السريعة" باللغة الصينية)، صاروخا حاملا صغيرا منخفض التكلفة يعمل بالوقود الصلب مع فترة إعداد قصيرة، وهو مصمم لإطلاق أقمار صناعية منخفضة المدار وتزن أقل من 300 كيلوجرام.