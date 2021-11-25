جوجل تطرح مجموعة من الملابس لتجربتها افتراضيا

جدة - نرمين السيد - وأعلنت جوجل أن المجموعة تتكون من 12 قطعة مختلفة، منها البدلة المعدنية الضيقة من الخصر، والمعطف المبطن اللامع.

وتعد الملابس الرقمية عبارة عن مجموعة من عمليات المحاكاة الرقمية المتطورة التى تم إنشاؤها باستخدام برنامج ثلاثى الأبعاد.

وتساعد تلك المجموعة عشاق الموضة من رؤية الملابس من خلال تحميل صورهم إلى موقع ويب معين، واختيار القطعة التي يريدون ارتدائها، يتم بعد ذلك وضع الثوب الرقمى فوق الصورة الأصلية، ويتم إرسال النتيجة النهائية إلى المستخدم عبر البريد الإلكترونى، وفقا لما جاء فى "ديلى ميل" البريطانية.

جدير بالذكر أن جوجل طرحت مسبقا قى 2017 سترة ذكية بالتعاون مع شركة ليفى شتراوس آند كو المتخصصة فى صناعة ملابس الجينز.