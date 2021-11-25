- 1/3
- 2/3
- 3/3
جدة - نرمين السيد - وأعلنت جوجل أن المجموعة تتكون من 12 قطعة مختلفة، منها البدلة المعدنية الضيقة من الخصر، والمعطف المبطن اللامع.
وتعد الملابس الرقمية عبارة عن مجموعة من عمليات المحاكاة الرقمية المتطورة التى تم إنشاؤها باستخدام برنامج ثلاثى الأبعاد.
وتساعد تلك المجموعة عشاق الموضة من رؤية الملابس من خلال تحميل صورهم إلى موقع ويب معين، واختيار القطعة التي يريدون ارتدائها، يتم بعد ذلك وضع الثوب الرقمى فوق الصورة الأصلية، ويتم إرسال النتيجة النهائية إلى المستخدم عبر البريد الإلكترونى، وفقا لما جاء فى "ديلى ميل" البريطانية.
جدير بالذكر أن جوجل طرحت مسبقا قى 2017 سترة ذكية بالتعاون مع شركة ليفى شتراوس آند كو المتخصصة فى صناعة ملابس الجينز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جوجل تطرح مجموعة من الملابس لتجربتها افتراضيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.