أحذية يمكن شراؤها فى عروض البلاك فرايداى

جدة - نرمين السيد - ويفضل البعض الأحذية "البوت" التى تصل للركبة خلال الشتاء، بسبب الدور الذى تلعبه فى منح مرتديته المزيد من الأناقة والجاذبية. وتختلف أشكال الأحذية خلال فصل الشتاء، ومنها المسطح وآخر ذات كعب عالى، ومنها: -البوت ذو النعل السميك: يساهم النعل السميك فى إضافة القليل من الطول لمرتديته بالإضافة إلى الشعور بالراحة والدفء، لذا يمنح إطلالات مثالية جذابة. -أحذية بكعب: يعد اختيار حذاء طويلًا يصل إلى الركبة بكعب عالٍ يساعد فى التمتع بإطلالة أنثوية أنيقة. -أحذية الـ Platform: من الأحذية التى تساعد الفتيات فى التألق خلال الإطلالات التى تظهر بها فى أماكن العمل أو الخروجات. -الأحذية المطبوعة: ستغزو فى الشتاء الأحذية ذات الطبعات المختلفة سواء النمر أو الثعبان وغيره. -الأحذية المحايدة اللون: الأحذية المحايدة من القطع المهمة فى خزانتك، فهى تحتل موضة 2021، فمنها الأسود والأبيض والبنى وباقى الألوان المحايدة التى يمكنك ارتدائها مع أى شىء وبالتالى يسهل تنسيقها.

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